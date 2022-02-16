Актёр Полухин рассказал о своих ролях

Актёр Кирилл Полухин рассказал о своих ролях.

«Есть фильмы, с которых у меня всё пошло, знаковые работы. Но есть более любимые роли. Например, фильм «Чужая» 2010 года — с него всё началось, до этого были незначительные работы. А запала роль в фильме «Иван» 2016 года, режиссёром которого стала Алёна Давыдова, а продюсером — Алексей Герман — младший», — заявил он в беседе с ФАН.

По словам актёра, он любит эту роль за то, что переживания героя совпадали с его личными переживаниями.

Что касается будущих ролей, то Полухин отметил, что нет ничего конкретного и ему нравится любой хороший материал.

«Относительно ролей, которые я не сыграл бы никогда, — есть, конечно, какое-то внутреннее правило, хотя я очень много мерзавцев сыграл. Но я всегда старался их оправдать. Причём не их деяния, а старался объяснить, как это происходит и почему, откуда все эти наклонности — из детства или по другой причине», — добавил актёр.

Ранее актриса Екатерина Олькина в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о своей роли в психологическом триллере «Технарь».