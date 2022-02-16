Украинская певица Алина Паш сняла свою кандидатуру с участия в Евровидении-2022

Украинская певица Алина Паш заявила, что снимает свою кандидатуру с участия в международном песенном конкурсе «Евровидение-2022».

«Я не хочу этой виртуальной войны и хейта. Главная война сейчас — это внешняя, пришедшая в мою страну в 2014 году. Я не хочу дальше быть в этой грязной истории», — написала Паш в Instagram.

Она добавила, что снимает свою кандидатуру как представителя Украины в конкурсе «Евровидение».

Певица также подчеркнула, что придерживается законов Украины.

Ранее украинский общественный вещатель обратился в Государственную пограничную службу Украины для проверки справки о законности пересечения границы с Крымом, предоставленной командой победительницы национального отбора на международный песенный конкурс «Евровидение-2022» Алины Паш.

Согласно информации на сайте песенного конкурса, Алина Паш одержала победу в национальном отборе Украины и будет представлять страну на Евровидении-2022.

Как сообщало агентство Интерфакс-Украина, после победы Паш появилась информация, что она якобы нарушила условия участия в отборе, в частности, в 2015 году посещала Крым в нарушение украинского законодательства.