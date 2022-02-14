В Киеве проверят данные о посещении Крыма победительницей отбора на Евровидение-2022

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Украинский общественный вещатель обратился в Государственную пограничную службу Украины для проверки справки о законности пересечения границы с Крымом, предоставленной командой победительницы национального отбора на международный песенный конкурс «Евровидение-2022» Алины Паш.

«В связи с полученной информацией от граждан о возможном подлоге предоставленной справки о пересечении государственной границы с Крымом командой Алины Паш, Общественный вещатель обращается в Государственную пограничную службу Украины и просит подтвердить или опровергнуть факт подделки документа государственной службы», — говорится в сообщении пресс-службы «Суспильного».

Как сообщает «Интерфакс-Украина», после победы Паш появилась информация, что она якобы нарушила условия участия в отборе, в частности, в 2015 году посещала Крым в нарушение украинского законодательства.

Как сообщается на официальном сайте песенного конкурса, Алина Паш одержала победу в национальном отборе Украины и будет представлять страну на Евровидении-2022.

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