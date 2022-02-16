Актрисы Холл, Шумер и Сайкс станут ведущими церемонии вручения премии «Оскар»
- Реджина Холл
- Gettyimages.ru
- © Amy Sussman
«Реджина Холл, Эми Шумер и Ванда Сайкс проведут 94-й «Оскар», — говорится в сообщении на сайте премии.
Церемония вручения «Оскара» состоится 27 марта.
Ранее режиссёр и аниматор Константин Бронзит прокомментировал попадание российского мультфильма «БоксБалет» Антона Дьякова в число номинантов на премию «Оскар».
Кинокритик и телеведущий Давид Шнейдеров в беседе с НСН прокомментировал идею зрительского голосования на «Оскаре».