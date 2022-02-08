Аниматор Бронзит высказался о попадании российского мультфильма в число номинантов на «Оскар»

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Режиссёр и аниматор Константин Бронзит прокомментировал попадание российского мультфильма «БоксБалет» Антона Дьякова в число номинантов на премию «Оскар».
Аниматор Бронзит высказался о попадании российского мультфильма в число номинантов на «Оскар»
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В беседе с «Петербургским дневником» он выразил мнение, что у мультфильмов есть шанс быть отобранными Американской киноакадемией, если они соответствуют трём параметрам.

«Нужна хорошая, ясная, простая история. Она должна быть трогательна, как-то цеплять. И она должна быть классно срежиссирована. Эти три параметра у Дьякова есть, поэтому он попал в номинацию», — сказал Бронзит.

По его мнению, у Дьякова повышенные шансы на победу.

«БоксБалет» будет бороться за «Оскар» в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм», передаёт ФБА «Экономика сегодня».

Церемония награждения состоится 27 марта.

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