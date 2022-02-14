К 14 февраля «Одноклассники» запустили «Секретные валентинки»

В честь Дня всех влюблённых «Одноклассники» запустили «Секретные валентинки». Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

Отмечается, что пользователи соцсети смогут признаться друг другу в чувствах с помощью «Секретных валентинок» и поставить «сердечко» вместо традиционного «класс». Кроме того, можно будет поздравить друг друга с помощью тематических открыток в личных сообщениях, а в сервисе исчезающих фото и видео «Моменты» украсить фото тематической рамкой.

Ранее сообщалось, что «Одноклассники» представили обновлённые способы защиты от нежелательного контента.