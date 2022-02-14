К 14 февраля «Одноклассники» запустили «Секретные валентинки»

Короткая ссылка
В честь Дня всех влюблённых «Одноклассники» запустили «Секретные валентинки». Об этом сообщает пресс-служба соцсети.
К 14 февраля «Одноклассники» запустили «Секретные валентинки»
  • Legion-Media

Отмечается, что пользователи соцсети смогут признаться друг другу в чувствах с помощью «Секретных валентинок» и поставить «сердечко» вместо традиционного «класс». Кроме того, можно будет поздравить друг друга с помощью тематических открыток в личных сообщениях, а в сервисе исчезающих фото и видео «Моменты» украсить фото тематической рамкой.

Ранее сообщалось, что «Одноклассники» представили обновлённые способы защиты от нежелательного контента.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить