В Тюмени на текущей неделе спрогнозировали потепление

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Согласно информации синоптиков, со среды, 16 февраля, в Тюмени начнётся потепление.
В Тюмени на текущей неделе спрогнозировали потепление
  • globallookpress.com
  • © Alexandr Liskin

Об этом пишет URA.RU.

«С 14 по 15 февраля температура воздуха в Тюмени днём составит -10...-12 °С. Ночью — -18...-24 °С. С 16 по 19 февраля температура воздуха днём — -4...-6 °С, ночью — -9...-11 °С. 15 и 16 февраля ожидается небольшой снег», — сообщили специалисты.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшие дни почти на всей территории России не прогнозируются опасные явления и сильная непогода.

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