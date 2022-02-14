В Тюмени на текущей неделе спрогнозировали потепление

Согласно информации синоптиков, со среды, 16 февраля, в Тюмени начнётся потепление.

Об этом пишет URA.RU.

«С 14 по 15 февраля температура воздуха в Тюмени днём составит -10...-12 °С. Ночью — -18...-24 °С. С 16 по 19 февраля температура воздуха днём — -4...-6 °С, ночью — -9...-11 °С. 15 и 16 февраля ожидается небольшой снег», — сообщили специалисты.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшие дни почти на всей территории России не прогнозируются опасные явления и сильная непогода.