В Гидрометцентре предрекли спокойную погоду в ближайшие дни на всей территории России

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В ближайшее время почти на всей территории России не прогнозируются опасные явления и сильная непогода. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Ночные температуры в центре Европейской России будут -2…-7 °C, дневные +1…+3 °C... Дневная температура в центре Европейской России будет доходить до +5 °C», — приводит РИА Новости прогноз Вильфанда.

По его словам, погода на 50 дней опережает климатический ход, это связано с тёплыми южными воздушными массами.

Как пояснил Вильфанд, серьёзных осадков не ожидается, высота снега уменьшится.

По его словам, только на юге европейской части России ожидается сложный ветровой режим с порывами до 20 м/с.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр  Шувалов рассказал о погоде в феврале в столичном регионе.

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