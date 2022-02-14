В Гидрометцентре предрекли спокойную погоду в ближайшие дни на всей территории России

В ближайшее время почти на всей территории России не прогнозируются опасные явления и сильная непогода. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Ночные температуры в центре Европейской России будут -2…-7 °C, дневные +1…+3 °C... Дневная температура в центре Европейской России будет доходить до +5 °C», — приводит РИА Новости прогноз Вильфанда.

По его словам, погода на 50 дней опережает климатический ход, это связано с тёплыми южными воздушными массами.

Как пояснил Вильфанд, серьёзных осадков не ожидается, высота снега уменьшится.

По его словам, только на юге европейской части России ожидается сложный ветровой режим с порывами до 20 м/с.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в феврале в столичном регионе.