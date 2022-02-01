В центре «Метео» рассказали о погоде в феврале в столичном регионе

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в феврале в столичном регионе.
В центре «Метео» рассказали о погоде в феврале в столичном регионе
  • РИА Новости

«Только на следующей неделе запахнет весной. Циклон заполняется, он перестаёт играть свою основную роль. Другой циклон, который с юга рвётся на Поволжье, оставляет Подмосковье в стороне. Снегопады будут незначительные», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, постепенно пойдёт понижение температуры, которое ускорится, когда вырастет атмосферное давление, что случится в четверг вечером. В пятницу -12...-15 ˚С, а ночь на субботу может оказаться самой холодной в феврале — до -20 ˚С в Подмосковье, отметил Шувалов.

С начала следующей недели прогнозируется сильный поток воздуха с юго-запада и юга, и это будет долговременное наступление тёплой погоды, температура составит около 0 ˚С.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что в Крыму с 2 по 4 февраля ожидаются дождь, снег, гололедица и усиление ветра.

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