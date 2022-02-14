Вильфанд спрогнозировал «апрельскую» погоду на будущей неделе в Москве
«В первой половине недели погода в Москве будет не только очень тёплая, но и еще и очень приятная», — передаёт ТАСС прогноз метеоролога.
По его словам, до 17 февраля температурный фон в столице будет на 7-8 ˚С выше нормы, к выходным на 10-11˚С.
«Это уже точно апрельская погода. Температурный фон соответствует первой декаде апреля», — подчеркнул Вильфанд.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в феврале в столичном регионе.