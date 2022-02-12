Путин выразил соболезнования в связи со смертью Зинаиды Кириенко

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки РСФСР Зинаиды Кириенко. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Зинаида Михайловна Кириенко была замечательной актрисой, наделённой ярким талантом и душевной щедростью. Её уход — большая, невосполнимая утрата для кинематографа, отечественной культуры», — отмечается в телеграмме.

Ранее стало известно о смерти Зинаиды Кириенко в возрасте 88 лет.

Она известна ролями в экранизациях произведений Шолохова «Тихий Дон» и «Судьба человека».

Прощание с Кириенко состоится 15 февраля в Центральном доме кинематографистов в Москве.