Путин выразил соболезнования в связи со смертью Зинаиды Кириенко

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки РСФСР Зинаиды Кириенко. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Зинаиды Кириенко
  • AP

«Зинаида Михайловна Кириенко была замечательной актрисой, наделённой ярким талантом и душевной щедростью. Её уход — большая, невосполнимая утрата для кинематографа, отечественной культуры», — отмечается в телеграмме.

Ранее стало известно о смерти Зинаиды Кириенко в возрасте 88 лет.

Она известна ролями в экранизациях произведений Шолохова «Тихий Дон» и «Судьба человека».

Прощание с Кириенко состоится 15 февраля в Центральном доме кинематографистов в Москве. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить