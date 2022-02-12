Путин выразил соболезнования в связи со смертью Зинаиды Кириенко
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«Зинаида Михайловна Кириенко была замечательной актрисой, наделённой ярким талантом и душевной щедростью. Её уход — большая, невосполнимая утрата для кинематографа, отечественной культуры», — отмечается в телеграмме.
Ранее стало известно о смерти Зинаиды Кириенко в возрасте 88 лет.
Она известна ролями в экранизациях произведений Шолохова «Тихий Дон» и «Судьба человека».
Прощание с Кириенко состоится 15 февраля в Центральном доме кинематографистов в Москве.