Депутат Драпеко поделилась воспоминаниями об актрисе Зинаиде Кириенко

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, российская актриса кино Елена Драпеко в беседе с RT прокомментировала сообщение о смерти народной артистки РСФСР Зинаиды Кириенко.

«Зинаиду Михайловну Кириенко я знаю много-много лет. Не получается говорить о ней в прошедшем времени. Удивительная была женщина и блестящая актриса. Она снималась мало, но каждая её роль была очень запоминающейся… А когда не было съёмок, она очень много выступала, в том числе с шефскими концертами. Я несколько раз попадала с ней на такие концерты», — рассказала Драпеко.

Она отметила, что Зинаида Михайловна «была очень общественным человеком».

«Она много лет была в правлении Гильдии актёров кино России и Центрального дома работников искусств. Перед ветеранами очень много выступала. Уходит время великого советского кино», — заключила депутат.

Ранее сообщалось, что народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко, известная ролями в экранизациях произведений Шолохова «Тихий Дон» и «Судьба человека», умерла в возрасте 88 лет.