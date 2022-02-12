Депутат Драпеко поделилась воспоминаниями об актрисе Зинаиде Кириенко

Короткая ссылка
Полина Полетаева
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, российская актриса кино Елена Драпеко в беседе с RT прокомментировала сообщение о смерти народной артистки РСФСР Зинаиды Кириенко.
Депутат Драпеко поделилась воспоминаниями об актрисе Зинаиде Кириенко
  • © Сергей Пятаков
  • РИА Новости

«Зинаиду Михайловну Кириенко я знаю много-много лет. Не получается говорить о ней в прошедшем времени. Удивительная была женщина и блестящая актриса. Она снималась мало, но каждая её роль была очень запоминающейся… А когда не было съёмок, она очень много выступала, в том числе с шефскими концертами. Я несколько раз попадала с ней на такие концерты», — рассказала Драпеко.

Она отметила, что Зинаида Михайловна «была очень общественным человеком».

«Она много лет была в правлении Гильдии актёров кино России и Центрального дома работников искусств. Перед ветеранами очень много выступала. Уходит время великого советского кино», — заключила депутат.

Ранее сообщалось, что народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко, известная ролями в экранизациях произведений Шолохова «Тихий Дон» и «Судьба человека», умерла в возрасте 88 лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить