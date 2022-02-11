Актёр Кошевой поделился воспоминаниями о работе с Евгенией Брик

Актёр Владимир Кошевой поделился воспоминаниями о работе со своей коллегой Евгенией Брик, с которой они вместе снимались в фильме «Одесса».

«Евгения была моей женой в фильме «Одесса», режиссёром был её муж Валерий Тодоровский. Мы провели много времени на ночных съёмках, рядом была их прекрасная дочка Зоя. Это удивительная семья. Тяжело осознать, что её уже нет», — заявил он в беседе с Nation News.

По словам Кошевого, на экране Брик была богиней, её очень «любила» камера.

Со своей стороны, актриса Марина Кондратьева в беседе с Life.ru назвала Брик удивительным партнёром с невероятно согревающим талантом.

«На съёмочной площадке было ощущение, что она такая планета, от которой исходит невероятное человеческое тепло. Мне кажется, она не сыграла в своей жизни всё, что могла», — отметила Кондратьева.

По её словам, у Брик был статус настоящей звезды, но при этом в ней была детскость и открытость.

Ранее народная артистка России Ирина Розанова выразила соболезнования в связи со смертью Евгении Брик.