Ирина Розанова выразила соболезнования в связи со смертью Евгении Брик

Народная артистка России Ирина Розанова выразила соболезнования в связи со смертью актрисы Евгении Брик.

«Женька была человеческим человеком. И все абсолютно искренне говорят, что она была солнечным человеком, красавицей, это даже не обсуждается. Она всегда была очень человеческой девочкой. Мы все в шоке, мы все созваниваемся, все плачем», — заявила Розанова в беседе с Life.ru.

По её словам, смерть Брик стала большой неожиданностью.

Ранее заслуженный артист России Александр Наумов в беседе с «Радио 1» выразил соболезнования в связи со смертью Евгении Брик.