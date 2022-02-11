Ирина Розанова выразила соболезнования в связи со смертью Евгении Брик

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Народная артистка России Ирина Розанова выразила соболезнования в связи со смертью актрисы Евгении Брик.
Ирина Розанова выразила соболезнования в связи со смертью Евгении Брик
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

«Женька была человеческим человеком. И все абсолютно искренне говорят, что она была солнечным человеком, красавицей, это даже не обсуждается. Она всегда была очень человеческой девочкой. Мы все в шоке, мы все созваниваемся, все плачем», — заявила Розанова в беседе с Life.ru.

По её словам, смерть Брик стала большой неожиданностью.

Ранее заслуженный артист России Александр Наумов в беседе с «Радио 1» выразил соболезнования в связи со смертью Евгении Брик.

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