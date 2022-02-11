Пять игр КВН проведут Нагиев, Хрусталёв, Ургант и Бурковский

Российские шоумены Дмитрий Нагиев, Дмитрий Хрусталёв, Иван Ургант и актёр Андрей Бурковский заменят телеведущего Александра Маслякова в роли ведущего КВН.

«Александр Васильевич пока лечится. Поскольку сроки его лечения до конца не известны, было принято решение, чтобы пять ведущих подменили его в пяти играх 1/8 финала КВН», — сказал сын телеведущего, Александр Масляков-младший, в комментарии ТАСС.

Ранее Масляков сообщил, что заболел коронавирусом.

По словам телеведущего, на первых играх КВН его функции будут исполнять приглашённые известные игроки и люди, «не чужие игре и передаче».

Российский актёр Дмитрий Нагиев подтвердил, что подменит Александра Маслякова в качестве ведущего КВН на время его болезни.