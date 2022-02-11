Збруев признался, что испытывает шок после известия о смерти Евгении Брик

Народный артист РСФСР Александр Збруев заявил, что переживает из-за смерти своей ученицы Евгении Брик.

В беседе с «Газетой.Ru» он рассказал, что актриса хорошо училась на его курсе в ГИТИСе.

«Я просто в шоке нахожусь, потому что это действительно трагический момент. Человеку всего-навсего 40 лет, талантливая актриса. Это редкость, когда красивая, талантливая, умная — и всё это соединяется в одном человеке. Она училась на моём курсе в ГИТИСе и очень-очень отличалась от многих других. Чувствовалось, что у неё всё впереди. Так и случилось, она очень много сделала. Но могла бы сделать ещё больше. Это шок и ужас», — сказал Збруев.

Ранее заслуженный артист России Александр Наумов в беседе с «Радио 1» выразил соболезнования в связи со смертью Евгении Брик.