Актриса Бочкарёва назвала Евгению Брик жизнерадостным человеком
- РИА Новости
«Она всегда была очень весёлая, жизнерадостная, любящая жизнь... У каждого артиста бывают такие переломные моменты... В такой момент Женя показала себя исключительно как человек преданный, не останавливающийся перед трудностями. Была очень добрая девочка», — сказала Бочкарёва в беседе с телеканалом «Звезда».
В пятницу, 11 февраля, стало известно о смерти Брик, ей было 40 лет.
Евгения Брик состояла в браке с кинорежиссёром Валерием Тодоровским. Российскому зрителю она известна по ролям в фильмах «Стиляги», «Оттепель», «Географ глобус пропил» и «Ёлки».
Ранее заслуженный артист России Александр Наумов в беседе с «Радио 1» выразил соболезнования в связи со смертью Евгении Брик.