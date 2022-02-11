Актриса Бочкарёва назвала Евгению Брик жизнерадостным человеком

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Российская актриса Наталья Бочкарёва поделилась воспоминаниями о своей коллеге Евгении Брик, с которой они вместе проходили обучение в Школе-студии МХАТ у народного артиста СССР Олега Табакова.
Актриса Бочкарёва назвала Евгению Брик жизнерадостным человеком
  • РИА Новости

«Она всегда была очень весёлая, жизнерадостная, любящая жизнь... У каждого артиста бывают такие переломные моменты... В такой момент Женя показала себя исключительно как человек преданный, не останавливающийся перед трудностями. Была очень добрая девочка», — сказала Бочкарёва в беседе с телеканалом «Звезда».

В пятницу, 11 февраля, стало известно о смерти Брик, ей было 40 лет.

Евгения Брик состояла в браке с кинорежиссёром Валерием Тодоровским. Российскому зрителю она известна по ролям в фильмах «Стиляги», «Оттепель», «Географ глобус пропил» и «Ёлки».

Ранее заслуженный артист России Александр Наумов в беседе с «Радио 1» выразил соболезнования в связи со смертью Евгении Брик.

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