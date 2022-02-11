Актёр Наумов выразил соболезнования в связи со смертью Евгении Брик

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Заслуженный артист России Александр Наумов выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Евгении Брик.
Актёр Наумов выразил соболезнования в связи со смертью Евгении Брик
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

«Я, конечно, в шоке. Мы работали с ней в нескольких проектах. Она прекраснейший партнёр. Невероятно обаятельная, молодая, красивая», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, Брик — удивительная актриса.

Со своей стороны, актёр Сергей Муравьёв в беседе с телеканалом «Звезда» назвал Брик очень искренним и жизнерадостным человеком.

«С ней всегда было весело на площадке. У меня с ней было две картины, это были две картины полного удовольствия... Это было весело, это было прекрасно. Это были лучшие моменты съёмок», — рассказал он.

Ранее стало известно о том, что актриса Евгения Брик умерла в возрасте 40 лет.

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