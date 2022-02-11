Актриса Евгения Брик умерла в возрасте 40 лет

Актриса Евгения Брик, жена кинорежиссёра Валерия Тодоровского, умерла в возрасте 40 лет.

«Сегодня, 10 февраля, умерла Евгения Брик. Женя. Одна из самых красивых, весёлых и верящих в жизнь. Женщина совершенно инопланетной красоты и стального характера. Женя не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет», — написала в Facebook кинодокументалистка Катерина Гордеева.

Евгения Брик снялась в таких фильмах, как «Оттепель», «Стиляги», «Географ глобус пропил» и многих других.

19 января стало известно о смерти актрисы Екатерины Сибиряковой. Ей было 49 лет.