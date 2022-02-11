Актёр Белый назвал чудовищным горем смерть Евгении Брик

Актёр театра и кино Анатолий Белый в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что актриса Евгения Брик, жена кинорежиссёра Валерия Тодоровского, умерла в возрасте 40 лет.

«Это ужасное, чудовищное горе. Я с утра об этом узнал и вот сейчас на площадке нахожусь совершенно в подавленном состоянии, потому что Женечка излучала невероятный свет, жизнерадостность. Она очень любила эту жизнь, была талантливой, яркой, красивой женщиной. И её внезапный уход как нелепость, горе, огромное горе. Мы снимались в «Садовом кольце», и это было прекрасное партнёрство», — рассказал актёр.

Собеседник RT назвал Брик «замечательным человеком и партнёром».

«Прекрасная актриса, очень красивая женщина. Это невозможно, когда уходит такой человек… Просто нет слов. Это большое- большое горе», — отметил Белый.

Он также пожелал семье Брик «огромных сил это пережить».

Ранее стало известно о том, что актриса Евгения Брик умерла в возрасте 40 лет.