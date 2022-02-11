Актёр Белый назвал чудовищным горем смерть Евгении Брик
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- РИА Новости
«Это ужасное, чудовищное горе. Я с утра об этом узнал и вот сейчас на площадке нахожусь совершенно в подавленном состоянии, потому что Женечка излучала невероятный свет, жизнерадостность. Она очень любила эту жизнь, была талантливой, яркой, красивой женщиной. И её внезапный уход как нелепость, горе, огромное горе. Мы снимались в «Садовом кольце», и это было прекрасное партнёрство», — рассказал актёр.
Собеседник RT назвал Брик «замечательным человеком и партнёром».
«Прекрасная актриса, очень красивая женщина. Это невозможно, когда уходит такой человек… Просто нет слов. Это большое- большое горе», — отметил Белый.
Он также пожелал семье Брик «огромных сил это пережить».
Ранее стало известно о том, что актриса Евгения Брик умерла в возрасте 40 лет.