Лебедев раскритиковал реакцию общества на слова журналистки об исключении олимпийских видов спорта
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«Хотя это предложение не лишено смысла, потому что есть такой вид спорта — софтбол, который всё время выкидывают из олимпийских видов спорта, когда Олимпиада проходит не в Америке, поскольку только американцы умеют в это играть», — сказал он.
Как отметил Лебедев, также софтбол включали в олимпийские виды спорта в Японии.
«И это полная чушь, потому что это была ирония. При этом пришло такое количество троллей, которые прочитали новость и замучили девушку, ей пришлось свой Twitter просто закрыть», — сказал он.
Ранее журналистка телеканала СВС Сара Дженкинс предложила исключить из олимпийской программы «все виды спорта, в которых доминируют несколько стран».