Лебедев раскритиковал реакцию общества на слова журналистки об исключении олимпийских видов спорта

Дизайнер Артемий Лебедев в рамках рубрики «Бесит» стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» возмутился тем, что работники СМИ выдумывают «собственную легенду» и сами же начинают в неё верить. По его мнению, подобная история произошла с канадской журналисткой Сарой Дженкинс, которая предложила исключить из программы Олимпийских игр те виды спорта, в которых регулярно побеждают одни и те же страны.

«Хотя это предложение не лишено смысла, потому что есть такой вид спорта — софтбол, который всё время выкидывают из олимпийских видов спорта, когда Олимпиада проходит не в Америке, поскольку только американцы умеют в это играть», — сказал он.

Как отметил Лебедев, также софтбол включали в олимпийские виды спорта в Японии.

«И это полная чушь, потому что это была ирония. При этом пришло такое количество троллей, которые прочитали новость и замучили девушку, ей пришлось свой Twitter просто закрыть», — сказал он.

Ранее журналистка телеканала СВС Сара Дженкинс предложила исключить из олимпийской программы «все виды спорта, в которых доминируют несколько стран».