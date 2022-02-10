Ханский дворец в Бахчисарае вновь открыт для посещения
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Об этом сообщает «Крыминформ».
«С 10 февраля открыт для посещения экскурсионный объект «Ханский дворец». Вход посетителей с целью экскурсионного обслуживания осуществляется через Южные ворота дворцового комплекса», — заявили в ведомстве.
Там отметили, что Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник работает в штатном режиме.
Ранее «Взгляд» сообщал, что на стене одного из корпусов дворца во время строительных работ образовалась трещина.
Ханский дворец в Бахчисарае — образец крымско-татарской дворцовой архитектуры. Старейшие постройки датируются 1532 годом.
Ранее сообщалось, что планируется разработать проектные решения по укреплению стен дворца.