Ханский дворец в Бахчисарае вновь открыт для посещения

Ханский дворец в Бахчисарае вновь доступен для посещения, заявили в пресс-службе Минкультуры Крыма.

Об этом сообщает «Крыминформ».

«С 10 февраля открыт для посещения экскурсионный объект «Ханский дворец». Вход посетителей с целью экскурсионного обслуживания осуществляется через Южные ворота дворцового комплекса», — заявили в ведомстве.

Там отметили, что Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник работает в штатном режиме.

Ранее «Взгляд» сообщал, что на стене одного из корпусов дворца во время строительных работ образовалась трещина.

Ханский дворец в Бахчисарае — образец крымско-татарской дворцовой архитектуры. Старейшие постройки датируются 1532 годом.

Ранее сообщалось, что планируется разработать проектные решения по укреплению стен дворца.