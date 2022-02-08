В Бахчисарае повредили стену одного из корпусов Ханского дворца при реконструкции набережной

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Во время работ по реконструкции набережной в Бахчисарае повредили стену одного из корпусов Ханского дворца, рассказал руководитель дирекции по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры Илья Алымчев.
В Бахчисарае повредили стену одного из корпусов Ханского дворца при реконструкции набережной
  • Legion-Media

«Вчера появилась трещина на свитском корпусе при работе по набережной, когда укладывали канализацию, — съехала одна стенка. Это ошибка проектная, потому что в проекте под этой стеной есть фундамент. По факту этого фундамента не оказалось. С сегодняшнего дня приступили к противоаварийным работам», — заявил Алымчев в беседе с «Крым 24».

По его словам, планируется разработать проектные решения по укреплению стен.

Как подчеркнул Алымчев, на график выполнения работ по реставрации дворца случившееся никак не повлияет.

Ханский дворец в Бахчисарае — образец крымско-татарской дворцовой архитектуры. Старейшие постройки датируются 1532 годом.

Ранее НСН передавала, что в Москве завершили реставрацию жилого дома Наумовых-Волконских.

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