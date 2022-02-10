Клаус Майне рассказал о работе над новым альбомом Scorpions в пандемию

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Музыкант Клаус Майне рассказал о работе над новым альбомом Scorpions в пандемию.
Клаус Майне рассказал о работе над новым альбомом Scorpions в пандемию
  • AFP

«Конечно, до ковида замыслы у нас были другие: готовился мировой тур, но случилась эта напасть, и многие залы, стадионы, да и границы оказались закрытыми. И мы решили записать в пору карантина новый альбом, раз уж выступать не удаётся», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, группа старалась не унывать и использовать это непростое время для работы.

«Впервые мы могли никуда не спешить целых два года и вновь собрались в студии у Рудольфа Шенкера. При этом я в основном находился в США, как и барабанщик Микки, а басист Павел Мончивода — дома в Польше. Все остальные — у Рудольфа», — сообщил Майне.

Он отметил, что это было удивительное время: музыканты сочиняли песни, говорили о жизни, размышляли, что будет завтра, и записывали свой 19-й студийный альбом.

«Думаю, он лучший у Scorpions за последние годы. Ведь Rock Believer — это тот тяжёлый рок, за который нас и любят с 70—80-х, а к тому же ещё и позитивный, открытый нараспашку, предельно искренний и душевный», — добавил Майне.

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