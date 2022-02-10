В Петербурге открылась выставка портретов Петра I

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В Центральном военно-морском музее Санкт-Петербурга начала работу выставка портретов Петра I.
В Петербурге открылась выставка портретов Петра I
  • Legion-Media

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу музея.

«Выставка портретов Петра I называется «Дивная красота его пленяла всех…» — так про него сказал немецкий путешественник, который был в Москве в 1683 году. Мы проследили зарождение, развитие, трансформацию иконографии Петра Великого на протяжении более чем 300 лет», — заявил куратор выставки, главный художник военно-морского музея Владимир Сергеев.

Среди экспонатов — не только полотна с изображением императора, но и скульптуры и комплект памятных настольных медалей, выпущенных Московским Императорским монетным двором специально к 350-летию Петра I.

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербургский государственный университет в рамках мероприятий, посвящённых празднованию 350-летию со дня рождения Петра I, представил на выставке оригинал первого издания Полного собрания законов Российской империи.

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