В учреждениях культуры Подмосковья пройдут программы ко Дню всех влюблённых

Театры и музеи Московской области подготовили специальные программы ко Дню святого Валентина (14 февраля), сообщили в региональном Минкультуры.

Как пишет «Подмосковье сегодня», театр «Русский балет» представит в Сергиевом Посаде «Спящую красавицу», а Московский областной театр драмы и комедии — спектакль «Любовь? Любовь! Любовь...» по произведениям Чехова.

В музее «Новый Иерусалим» и Серпуховском историко-художественном музее пройдут мастер-классы по созданию валентинок.

Ранее телеканал «360» сообщал, что развлекательные программы в парках Московской области за время новогодних праздников посетили около 1,5 млн жителей и гостей региона.