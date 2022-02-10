Синоптик Тишковец спрогнозировал в Москве и области магнитные бури 10 февраля

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Москве и Московской области 10 февраля ожидаются слабые магнитные бури.
Синоптик Тишковец спрогнозировал в Москве и области магнитные бури 10 февраля
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Об этом он сказал ТАСС.

«Сегодня возможны слабые магнитные бури, что может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей», — заявил Тишковец.

Также он добавил, что ожидается облачная погода и пройдут кратковременные осадки, преимущественно в виде мокрого снега.

«Ветер юго-западный, западный, 4—9 м/с. В столице потеплеет до 0...+2 °С, в Подмосковье — -2...+3 °С. Это на 5 °С выше климатической нормы», — сказал Тишковец.

По его словам, атмосферное давление будет слабо расти и составит 741 мм ртутного столба.

В ноябре 2021 года врач-невролог кандидат медицинских наук Николай Базий рассказал, как уменьшить возможное влияние магнитных бурь на здоровье.

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