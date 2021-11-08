Метеоролог Позднякова предупредила о росте атмосферного давления в Москве

Метеоролог Татьяна Позднякова спрогнозировала рост атмосферного давления в Москве с 9 ноября.

«Восьмого числа оно будет наиболее низким, где-то 737 мм рт. ст., а девятого числа будет расти, потому что к нам начнёт вторгаться холод. Во вторник у нас дневное давление составит 752 мм», — заявила она в беседе с «Вечерней Москвой».

Как отметила эксперт, 10 ноября давление может достичь самого высокого уровня на этой неделе — около 762 мм рт. ст., что выше нормы.

«Потом воздух начнёт трансформироваться и атмосферное давление станет чуть понижаться, но всё равно останется выше нормы где-то на восемь-девять единиц», — добавила Позднякова.

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