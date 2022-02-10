Землетрясение магнитудой 4,6 произошло у побережья Индонезии

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,6 у побережья Индонезии. Об этом информирует Геологическая служба США (USGS).

Отмечается, что эпицентр землетрясения располагался в 86 км к юго-востоку от населённого пункта Пагаралам. Очаг подземных толчков залегал на глубине 64,4 км. Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1 у побережья Кипра.