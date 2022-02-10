Землетрясение магнитудой 4,6 произошло у побережья Индонезии
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,6 у побережья Индонезии. Об этом информирует Геологическая служба США (USGS).
Отмечается, что эпицентр землетрясения располагался в 86 км к юго-востоку от населённого пункта Пагаралам.
Очаг подземных толчков залегал на глубине 64,4 км.
Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1 у побережья Кипра.
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