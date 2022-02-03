Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у берегов Кипра
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1 у побережья Кипра. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
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Отмечается, что эпицентр землетрясения располагался в 114 км к западу от города Лимассол.
Очаг подземных толчков залегал на глубине 65 км.
Ранее сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,2 у побережья Филиппин.
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