Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у берегов Кипра

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1 у побережья Кипра. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

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Отмечается, что эпицентр землетрясения располагался в 114 км к западу от города Лимассол. Очаг подземных толчков залегал на глубине 65 км. Ранее сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,2 у побережья Филиппин.