Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Италии

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7 на северо-западе Италии. Об этом информирует Геологическая служба США (USGS).

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Отмечается, что эпицентр землетрясения располагался в 1 км к северо-востоку от города Корреджо. очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км. Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1 у побережья Кипра.