Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Италии
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7 на северо-западе Италии. Об этом информирует Геологическая служба США (USGS).
- Gettyimages.ru
- © Budi Selamat / EyeEm
Отмечается, что эпицентр землетрясения располагался в 1 км к северо-востоку от города Корреджо.
очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км.
Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1 у побережья Кипра.
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