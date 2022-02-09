Ханский дворец в Бахчисарае закрыли для посетителей
- РИА Новости
- © Алексей Павлишак
Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на сайт Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника.
«В связи с проведением противоаварийных работ с 9 февраля 2022 года до особого распоряжения для посещения закрыт экскурсионный объект Ханский дворец», — отмечается в сообщении.
На стене одного из корпусов дворца во время строительных работ образовалась трещина, передаёт «Взгляд».
Ханский дворец в Бахчисарае — образец крымско-татарской дворцовой архитектуры. Старейшие постройки датируются 1532 годом.
Ранее сообщалось, что планируется разработать проектные решения по укреплению стен дворца.