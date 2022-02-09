Ханский дворец в Бахчисарае закрыли для посетителей из-за противоаварийных работ.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на сайт Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника.

«В связи с проведением противоаварийных работ с 9 февраля 2022 года до особого распоряжения для посещения закрыт экскурсионный объект Ханский дворец», — отмечается в сообщении.

На стене одного из корпусов дворца во время строительных работ образовалась трещина, передаёт «Взгляд».

Ханский дворец в Бахчисарае — образец крымско-татарской дворцовой архитектуры. Старейшие постройки датируются 1532 годом.

Ранее сообщалось, что планируется разработать проектные решения по укреплению стен дворца.