Режиссёр Дьяков прокомментировал своё попадание в число номинантов на «Оскар»

Режиссёр анимации студии «Петербург» Антон Дьяков прокомментировал своё попадание в число номинантов на премию «Оскар». Его работа «БоксБалет» претендует на награду в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм».

«Вот смотрю — у меня в телефоне тысяча пропущенных звонков. Надо теперь с этим как-то жить, понять, чего это. Вообще, прекрасно и здорово», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

По словам Дьякова, он делал этот мультфильм для России и не рассчитывал, что работу оценят за границей.

«Как-то вот сама история про это, она очень локальная, как мне казалось», — пояснил режиссёр.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Дьяков также рассказал, что воспринимает попадание в номинацию как бонус.

«Это лишний повод вспомнить про российскую авторскую анимацию. Победить всегда хочу, но в иерархии желаний у меня всегда выше победы стоит зрительский отклик», — отметил он.

Вместе с российским мультфильмом за награду поборются такие работы, как «Искусство», «Бестия», «Робин» и «Стеклоочиститель».