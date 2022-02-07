Худрук театра «Градский Холл» Рыбников поделился планами нового репертуара

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Композитор Алексей Рыбников, временный художественный руководитель театра «Градский Холл», назначенный на эту должность после смерти Александра Градского, сообщил, какие изменения ждут театр.

Об этом он рассказал в беседе с «Российской газетой»

«Когда я думал о том новом, что может появиться в театре, я подошёл с позиций не только худрука, но и своих общественных позиций как председателя Союза композиторов, члена Совета при президенте России по культуре и искусству. Это будет площадка, открытая для молодых композиторов, режиссёров, певцов, которые ярко заявили о себе на том же «Голосе», но не знают, где им применить свой талант», — отметил Рыбников.

Он также признался, что надеется реализовать свои экспериментальные проекты, первый из которых — «Дух Соноры», новая версия истории Хоакина Мурьеты, комбинированное действие с использованием кино и участием рок-группы и живых исполнителей.

В планах Рыбникова ещё один аналогичный проект — «Литургия оглашенных» с участием хора Академии хорового искусства.

Композитор Алексей Рыбников назначен временным художественным руководителем театра «Градский Холл» 29 ноября 2021 года.

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