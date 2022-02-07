Худрук театра «Градский Холл» Рыбников поделился планами нового репертуара

Композитор Алексей Рыбников, временный художественный руководитель театра «Градский Холл», назначенный на эту должность после смерти Александра Градского, сообщил, какие изменения ждут театр.

Об этом он рассказал в беседе с «Российской газетой»

«Когда я думал о том новом, что может появиться в театре, я подошёл с позиций не только худрука, но и своих общественных позиций как председателя Союза композиторов, члена Совета при президенте России по культуре и искусству. Это будет площадка, открытая для молодых композиторов, режиссёров, певцов, которые ярко заявили о себе на том же «Голосе», но не знают, где им применить свой талант», — отметил Рыбников.

Он также признался, что надеется реализовать свои экспериментальные проекты, первый из которых — «Дух Соноры», новая версия истории Хоакина Мурьеты, комбинированное действие с использованием кино и участием рок-группы и живых исполнителей.

В планах Рыбникова ещё один аналогичный проект — «Литургия оглашенных» с участием хора Академии хорового искусства.

Композитор Алексей Рыбников назначен временным художественным руководителем театра «Градский Холл» 29 ноября 2021 года.