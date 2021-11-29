Композитор Рыбников назначен временным худруком театра «Градский Холл»

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Композитор Алексей Рыбников назначен временным художественным руководителем театра «Градский Холл».
Композитор Рыбников назначен временным худруком театра «Градский Холл»
  • © Официальный сайт мэра Москвы

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на портал мэра.

«Театры с современным вокальным репертуаром — это довольно сложная структура с особыми правилами концертной и гастрольной деятельности. Считаю своим долгом друга подставить плечо коллегам в столь непростой и трагической для нас всех ситуации», — заявил Рыбников.

По словам композитора, он был потрясён внезапным известием о смерти Александра Градского. Как отметил Рыбников, это ярчайшая творческая личность.

«Его искусство стало настоящим открытием в начале 1970-х годов, когда он ворвался в музыкальный мир советской эпохи, ломая все устои и на полвека утвердив свои правила великого музыканта. Многие годы Александр был моим другом», — добавил композитор.

Ранее URA.RU сообщало, что имя певца Александра Градского могут увековечить в его родном городе Копейске.

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