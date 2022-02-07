Работы лауреатов конкурса имени Стенина впервые покажут в Колумбии

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Работы лауреатов конкурса имени Андрея Стенина 2021 года покажут в колумбийском городе Энвигадо.
Работы лауреатов конкурса имени Стенина впервые покажут в Колумбии
  • © Luis Fernando Ochoa

Об этом сообщает РИА Новости.

Выставка открылась в Публичной библиотеке и парке культуры Деборы Аранго. Это первый приезд конкурса в Колумбию. Посетить экспозицию можно до 28 февраля.

«Здесь — результат тех усилий, которые были сделаны в память Андрея. Это искусство, которое не имеет границ», — заявила глава управления культуры Энвигадо Рут Вероника Муриэль Лопес.

Со своей стороны, руководитель представительства МИА «Россия сегодня» в Мексике Илона Овакимян выразила надежду, что благодаря выставке удастся привлечь ещё больше молодых фоторепортёров из Колумбии.

«Их новые конкурсные работы смогут показать и рассказать миру о том, что не нуждается в переводе ни на один язык», — сказала она.

Выставка организована в рамках мирового роуд-шоу лауреатов 2021 года. Работы победителей уже были показаны в Москве, Киншасе, Претории, Буэнос-Айресе и Мадриде.

Ранее сообщалось, что стал известен состав международного жюри конкурса для молодых фоторепортёров памяти Андрея Стенина.

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