В Новосибирске до 11 февраля объявили режим «чёрного неба»
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«В период с 17:00 7 февраля до 17:00 11 февраля 2022 года на территории Новосибирска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», — говорится в сообщении.
Объявлен режим НМУ I степени опасности, также известный как «чёрное небо».
Аналогичные метеоусловия сохраняются до 18:00 по местному времени 9 февраля в Кемерове, Новокузнецке и Прокопьевске.
В октябре 2021 года в Красноярске также объявили режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ).