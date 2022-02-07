В Новосибирске до 11 февраля объявили режим «чёрного неба»

Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ), связанных с накоплением вредных примесей в атмосфере, объявлен в Новосибирске до 11 февраля. Соответсвующая информация приводится на сайте Западно-Сибирского управления Гидрометслужбы.

«В период с 17:00 7 февраля до 17:00 11 февраля 2022 года на территории Новосибирска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», — говорится в сообщении.

Объявлен режим НМУ I степени опасности, также известный как «чёрное небо».

Аналогичные метеоусловия сохраняются до 18:00 по местному времени 9 февраля в Кемерове, Новокузнецке и Прокопьевске.

В октябре 2021 года в Красноярске также объявили режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ).