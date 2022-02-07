В Новосибирске до 11 февраля объявили режим «чёрного неба»

Короткая ссылка
Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ), связанных с накоплением вредных примесей в атмосфере, объявлен в Новосибирске до 11 февраля. Соответсвующая информация приводится на сайте Западно-Сибирского управления Гидрометслужбы.
В Новосибирске до 11 февраля объявили режим «чёрного неба»
  • Gettyimages.ru

«В период с 17:00 7 февраля до 17:00 11 февраля 2022 года на территории Новосибирска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», — говорится в сообщении.

Объявлен режим НМУ I степени опасности, также известный как «чёрное небо».

Аналогичные метеоусловия сохраняются до 18:00 по местному времени 9 февраля в Кемерове, Новокузнецке и Прокопьевске.

В октябре 2021 года в Красноярске также объявили режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить