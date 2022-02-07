Жителей Кубани предупредили о дожде с мокрым снегом

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По данным синоптиков, в понедельник, 7 февраля в Краснодарском крае будет идти дождь и мокрый снег.
Жителей Кубани предупредили о дожде с мокрым снегом
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

В Краснодаре переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, 8—13 м/с, температура воздуха +6...+8 °С.

Переменная облачность, ночью и утром в отдельных районах туман, налипание мокрого снега, гололёд. Ветер южный, 6—11 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха днем +4...+9 °С, в горах — около 0...+5 °С.

В ночь на 8 февраля похолодает до -1...+4 °С, местами в юго-восточных предгорных районах до -10...-5 °С.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что с 7 февраля на территории Москвы и Подмосковья ожидается погода, характерная для середины марта.

В свою очередь, старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселёв в беседе с НСН высказался о возможных последствиях повышения температуры воздуха.

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