Синоптик Шувалов рассказал о погоде в России на ближайшую неделю

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Анастасия Белоусова
Метеоролог, эколог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о погоде в России на ближайшую неделю.
Синоптик Шувалов рассказал о погоде в России на ближайшую неделю
  • РИА Новости

По словам синоптика, развивается североатлантический циклон.

«Вся Русская равнина оказывается в передней части этого циклона. Поэтому южный и юго-западный ветры, поэтому очень много тепла. Можно забыть о тех промежуточных морозах, которые выпали на выходные дни, и теперь температура вплоть до центральных областей России будет близка к оттепели», — рассказал Шувалов.

По словам синоптика, в понедельник и вторник в центральной части России будут преобладать положительные температуры — от 0...+3 °С.

«В среду — четверг может быть 0...-3 °С. В четверг и ближе к пятнице +2 °С. Чем западнее, тем теплее. Псковская, Новгородская, Смоленская области, а тем более Калининградская — здесь температуры могут подниматься до +4...+5 °С, несмотря на тот достаточно обильный и высокий снежный покров, который есть у нас на большей части европейской территории», — уточнил метеоролог.

Он добавил, что на востоке страны начало недели будет достаточно холодным.

«Умеренные морозы, которые стояли в средней полосе, они уйдут на восток и немножко прибавят по силе. Будет и -15...-18 °С. Днём около -4...-9 °С. Вторая половина недели — тоже дневная и ночная температура повысится, и будет идти снег, умеренный и слабый», — сказал собеседник RT.

При этом, по мнению синоптика, на юге температура не будет сильно подниматься и составит +1...+6 °С, на черноморском побережье — до +10 °С.

На юге Сибири и Урала температура понизится.

«Будет где-то -11...-16 °С или -14...-19 °С. Ночью на 5—10 °С холоднее. И практически без существенных изменений Дальний Восток. Хабаровск, Владивосток — солнечная погода. И только в конце недели там пройдёт снег», — заключил он.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что с 7 февраля на территории Москвы и Подмосковья ожидается погода, характерная для середины марта.

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