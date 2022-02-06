Синоптик Тишковец спрогнозировал в Москве 6 февраля небольшой снегопад

В Москве в воскресенье, 6 февраля, ожидается небольшой снегопад, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Москвичей и жителей области ждёт преимущественно пасмурная погода, с небольшим снегопадом», — цитирует РИА Новости Тишковца.

По его словам, погода будет идеальная «для зимы».

Он отметил, что ситуация в атмосфере будет обусловлена ложбиной североатлантического циклона.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что с 7 февраля на территории Москвы и Подмосковья ожидается погода, характерная для середины марта.