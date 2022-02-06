Синоптик Тишковец спрогнозировал в Москве 6 февраля небольшой снегопад
- AFP
«Москвичей и жителей области ждёт преимущественно пасмурная погода, с небольшим снегопадом», — цитирует РИА Новости Тишковца.
По его словам, погода будет идеальная «для зимы».
Он отметил, что ситуация в атмосфере будет обусловлена ложбиной североатлантического циклона.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что с 7 февраля на территории Москвы и Подмосковья ожидается погода, характерная для середины марта.