Акции Take-Two выросли на 7% после сообщений о работе над новой частью GTA

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Котировки Take-Two Interactive Software выросли на 7,04% до $174,5 после появления информации от разработчиков игр Rockstar Games о работе над шестой частью Grand Theft Auto (GTA).
Акции Take-Two выросли на 7% после сообщений о работе над новой частью GTA
  • Gettyimages.ru
  • © Spencer Platt

Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные торгов на NASDAQ.

Рост акций замедлился до $173,15.

Разработчики не назвали даты выхода новой игры, однако отметили, что работа над её созданием «идёт полным ходом».

Ранее стало известно о приобретении компанией Sony американской студии Bungie, которая ранее принадлежала Microsoft. Студия была известна как разработчик серии игр Halo и Destiny. Сумма сделки составляет $3,6 млрд.

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