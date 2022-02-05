Акции Take-Two выросли на 7% после сообщений о работе над новой частью GTA
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Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные торгов на NASDAQ.
Рост акций замедлился до $173,15.
Разработчики не назвали даты выхода новой игры, однако отметили, что работа над её созданием «идёт полным ходом».
Ранее стало известно о приобретении компанией Sony американской студии Bungie, которая ранее принадлежала Microsoft. Студия была известна как разработчик серии игр Halo и Destiny. Сумма сделки составляет $3,6 млрд.