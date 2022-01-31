Sony покупает за $3,6 млрд студию Bungie, создавшую Halo и Destiny

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Компания Sony купила американскую студию Bungie, ранее принадлежавшую Microsoft и прежде всего известную как разработчик серии игр Halo и Destiny, сумма сделки составляет $3,6 млрд.
Sony покупает за $3,6 млрд студию Bungie, создавшую Halo и Destiny
  • Gettyimages.ru
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«Bungie присоединяется к Sony Interactive Entertainment... В SIE мы нашли партнёра, который безоговорочно поддерживает нас во всём, что мы делаем», — говорится в сообщении студии.

По утверждению Sony, разработчики из Bungie останутся независимыми и сохранят возможность издаваться на разных игровых платформах.

Как отмечает РБК, после анонса акции японской корпорации выросли на торгах Нью-Йоркской фондовой биржи на 6,05% — до $113,3.

Объявление о покупке студии последовало спустя почти две недели после того, как Microsoft заявила о покупке разработчика игр Activision Blizzard за $68,7 млрд.

Общая сумма сделки составит $68,7 млрд, её закрытие ожидается в 2023 финансовом году.

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