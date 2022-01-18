Microsoft покупает Activision Blizzard за $68,7 млрд

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Компания Microsoft покупает разработчика игр Activision Blizzard за $68,7 млрд
Microsoft покупает Activision Blizzard за $68,7 млрд
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится в пресс-релизе корпорации.

Microsoft сообщила, что покупает Activision Blizzard по цене $95 за акцию. Общая сумма сделки составит $68,7 млрд. Закрытие сделки ожидается в 2023 финансовом году.

По информации Microsoft, после закрытия сделки она станет третьей по величине выручки игровой компанией в мире после Tencent и Sony. 

Activision Blizzard — один из ведущих производителей на рынке видеоигр. Среди хитов компании игры World of Warcraft, Call of Duty, Diablo и Guitar Hero.

Ранее сообщалось, что подразделение американской корпорации Microsoft по борьбе с киберпреступностью добилось через суд блокировки ряда сайтов, предположительно связанных с хакерской группировкой Nickel из Китая.

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