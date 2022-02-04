В Оренбургской области ожидается усиление ветра до 16 м/с

В Оренбургской области в субботу, 5 февраля, ожидается усиление ветра.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на Департамент пожарной безопасности и гражданской защиты.

По прогнозу, порывы ветра могут достигать 15 — 16 м/с.

«Департамент пожарной безопасности и гражданской защиты Оренбургской области напоминает: в случае нахождения в опасности немедленно звоните по номеру 112», — заявили в ведомстве.

Также стало известно, что в Ханты-Мансийском автономном округе в выходные ожидается похолодание, передаёт URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

«5 февраля местами небольшой и умеренный снег. Ветер западный с переходом днём на северо-восточный 5 — 10 м/с. Температура воздуха ночью -12...-17 ˚С, по южной половине округа местами -5…-10 ˚С, по северной при прояснениях до -27 ˚С», — говорится в прогнозе.

Днём на юге региона ожидается -4...-9 ˚С, на севере -10...-15 ˚С, на северо-западе до -21 ˚С.

Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе прогнозируются сильные перепады температуры — от -11 до -32 ˚С.