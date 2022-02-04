Синоптики предупредили о сильных перепадах температуры в ЯНАО в выходные

В Ямало-Ненецком автономном округе прогнозируются сильные перепады температуры — от -11 до -32 ˚С.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт Обь-Иртышского УГМС.

«Суббота, 5 февраля, переменная облачность. Температура воздуха ночью от -12 до -17 ˚С, днём от -11 до -16 ˚С, местами до -6 ˚С. Ночью в воскресенье будет от -27 до -32 ˚С», — говорится в прогнозе.

Днём в воскресенье ожидается -20...-25 ˚С, местами до -15 ˚С.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что синоптики спрогнозировали снег с дождём на Кубани в ближайшие дни.