Депутат Госдумы Милонов попросил СК проверить фильм «King's Man: Начало»
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«Прошу вас поручить принять необходимые меры реагирования», — цитирует РИА Новости письмо Милонова председателю СК России Александру Бастрыкину.
По словам депутата, фильм искажает факты истории России, унижает достоинство русского народа, в том числе лиц православного вероисповедания.
Он добавил, что в картине содержатся оскорбления памяти участников Первой мировой войны.
Ранее американский писатель Чак Паланик прокомментировал альтернативную концовку фильма «Бойцовский клуб», придуманную для показа картины в китайском онлайн-кинотеатре.