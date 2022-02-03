Депутат Госдумы Милонов попросил СК проверить фильм «King's Man: Начало»

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Депутат Госдумы Виталий Милонов попросил СК России проверить британо-американский фильм «King's Man: Начало» на предмет искажения фактов российской истории, унижения достоинства русского народа и реабилитации нацизма.
Депутат Госдумы Милонов попросил СК проверить фильм «King's Man: Начало»
  • AP

«Прошу вас поручить принять необходимые меры реагирования», — цитирует РИА Новости письмо Милонова председателю СК России Александру Бастрыкину.

По словам депутата, фильм искажает факты истории России, унижает достоинство русского народа, в том числе лиц православного вероисповедания.

Он добавил, что в картине содержатся оскорбления памяти участников Первой мировой войны.

Ранее американский писатель Чак Паланик прокомментировал альтернативную концовку фильма «Бойцовский клуб», придуманную для показа картины в китайском онлайн-кинотеатре.

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