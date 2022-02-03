Синоптик Позднякова назвала погоду в Москве на выходных комфортной для прогулок

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Ангелина Шурпина
Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала в беседе с RT о том, какая погода ожидается в столичном регионе в ближайшие дни.
Синоптик Позднякова назвала погоду в Москве на выходных комфортной для прогулок
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«В выходные погода будет вполне комфортная для отдыха и прогулок на улице. Погода со слабым снежком, в меру морозная. В ночь на субботу и воскресенье минимальная температура в Москве будет порядка -10…-12 °C. Дневная температура — -6…-8 °C. То есть температура воздуха будет соответствовать климатической норме», — рассказала специалист.

По словам метеоролога, комфорт погоде придаст отсутствие ветра.

«Это будет своеобразная передышка между снегопадами, потому что следующая неделя будет более снежная, чем те дни, которые мы сейчас переживаем», — заключила Позднякова.

Ранее в Москве и Московской области продлили до 4 февраля «жёлтый» уровень погодной опасности по причине гололедицы.

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