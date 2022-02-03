Синоптик Позднякова назвала погоду в Москве на выходных комфортной для прогулок
- Gettyimages.ru
«В выходные погода будет вполне комфортная для отдыха и прогулок на улице. Погода со слабым снежком, в меру морозная. В ночь на субботу и воскресенье минимальная температура в Москве будет порядка -10…-12 °C. Дневная температура — -6…-8 °C. То есть температура воздуха будет соответствовать климатической норме», — рассказала специалист.
По словам метеоролога, комфорт погоде придаст отсутствие ветра.
«Это будет своеобразная передышка между снегопадами, потому что следующая неделя будет более снежная, чем те дни, которые мы сейчас переживаем», — заключила Позднякова.
Ранее в Москве и Московской области продлили до 4 февраля «жёлтый» уровень погодной опасности по причине гололедицы.