В двух районах Кубани ввели режим ЧС из-за подъёма уровня воды в реке

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Северском и Красноармейском районах Краснодарского края из-за подъёма уровня воды в реке Убинке. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

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«В Северском районе ввели режим ЧС. В школах развернули пункты временного размещения», — приводит ТАСС сообщение. В Красноармейском районе также ввели режим ЧС с 21:00 мск 2 февраля. Как уточняется, уровень воды в реке Убинка «достиг неблагоприятных отметок, подъём продолжается». Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что циклон принесёт опасную погоду в Московскую, Брянскую, Орловскую, Ленинградскую, Псковскую и Калининградскую области, а также в Краснодарский край и Крым с 30 января.