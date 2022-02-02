Писатель Виногродский рассказал, как в Китае отмечают Новый год

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Китаевед, писатель, общественный деятель Бронислав Виногродский рассказал, как в Китае отмечают Новый год.
Писатель Виногродский рассказал, как в Китае отмечают Новый год
  • ©Puay Ng / EyeEm
  • Gettyimages.ru

«Новый год они празднуют 5000 лет, они празднуют в таком же виде, в котором его праздновали, они накрывают на стол одни и те же продукты, имеют одно и то же представление о том, что за вселенская мистерия происходит. Это объединяет их сознание», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, в Китае есть десятки традиционных праздников, которые отмечаются всей страной уже несколько тысяч лет.

Новогодние каникулы в КНР в 2022 году проходят с 31 января по 6 февраля.

Ранее культуролог Андрей Пархоменко в беседе с ФАН напомнил, почему Новый год в России празднуют именно 1 января.

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