Писатель Виногродский рассказал, как в Китае отмечают Новый год
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«Новый год они празднуют 5000 лет, они празднуют в таком же виде, в котором его праздновали, они накрывают на стол одни и те же продукты, имеют одно и то же представление о том, что за вселенская мистерия происходит. Это объединяет их сознание», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По его словам, в Китае есть десятки традиционных праздников, которые отмечаются всей страной уже несколько тысяч лет.
Новогодние каникулы в КНР в 2022 году проходят с 31 января по 6 февраля.
Ранее культуролог Андрей Пархоменко в беседе с ФАН напомнил, почему Новый год в России празднуют именно 1 января.