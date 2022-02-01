Глава ФРиО прокомментировал ситуацию в ресторанной отрасли в условиях пандемии

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Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров прокомментировал ситуацию в ресторанной отрасли в стране в условиях пандемии COVID-19.

«Даже допандемийная история предпринимательской инициативы очень высока. Если люди неправильно выбирали концепцию, неправильно выбирали место, было очень много проблем, они закрывались точно так же. Более утрированно это было в момент серьёзного кризиса. Предпринимательская инициатива работает — рестораны закрываются и тут же открываются, кого-то увольняют, кто-то объединяется для того, чтобы опять по новой открыть», — заявил Бухаров RT на вручении премии «Гостеприимство».

Он подчеркнул, что за минувшие 30 лет в этой области удалось добиться многого, но ещё больших высот можно достичь в условиях развития внутреннего туризма.

«Я думаю, что будет продолжаться, как и везде во всём мире, развиваться этот бизнес. Люди не прекратят ездить, они не прекратят есть, понимаете, они не прекратят лечиться, учиться. Это всё — жизнь», — добавил глава ФРиО.

Также Бухаров отметил важность присуждения звёзд «Мишлен» московским ресторанам.

«Это не только даёт возможность этим ресторанам. У местных они и так были популярны, и про них знают. Самое интересное, что увеличились заказы. То есть людям было интересно ещё раз удостовериться в том, что это в том числе оценено и «Мишленом». «Мишлен» — это, конечно, путеводитель для гурманов, которые едут со всего мира. Так как мы закрыты, значит, пока будут ездить местные», — полагает он.

Ресторатор подчеркнул, что в «мишленовских» заведениях наблюдается повышенный ажиотаж.

«Когда-то мы слышали что за три месяца во французский ресторан можно только записаться — за три месяца! — и ты не попадёшь никогда. У нас вдруг наступили точно такие же времена», — отметил Бухаров.

Ранее сообщалось, что в Москве состоялось торжественное вручение национальной премии «Гостеприимство».

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